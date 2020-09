Rapito e ucciso con calci e pugni a 17 mesi: oggi Tommy avrebbe 16 anni (Di domenica 6 settembre 2020) oggi il piccolo Tommy, Tommaso Onofri, compirebbe 16 anni ma la sua vita fu spezzata per colpa di balordi quando aveva 17 mesi. tommaso onofri, TommyIl piccolo Tommy aveva tenuto col fiato sospeso tutta Italia. Era stato Rapito in casa sua da un balordo che voleva far soldi con un riscatto. Un balordo che oggi paga l’omicidio di Tommaso con l’ergastolo: Mario Alessi era entrato in casa Onofri spacciandosi per un muratore che doveva fare lavori di ristrutturazione, aveva sequestrato padre e madre, portandosi via il bambino. Insieme ad Antonella Conserva e Salvatore Raimondi, aveva escogitato un piano per estorcere cinque milioni di euro alla famiglia di Tommy. Ma i balordi non avevano fatto i conti con ... Leggi su chenews

Oggi Tommaso Onofri, tristemente noto alle cronache come ‘il piccolo Tommy' avrebbe compiuto sedici anni. Non potrà festeggiarli né potrà farlo mamma Paola Pellinghelli dal 2006 orfana del suo bimbo.

