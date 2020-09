Migranti, Lamorgese: “Non possiamo affondare i barchini in arrivo, bisogna fermare le partenze” (Di domenica 6 settembre 2020) “Una delle accuse che ci rivolgono è che non abbiamo bloccato gli sbarchi autonomi. Ma non possiamo bloccare i barchini affondandoli. Non devono partire, bisogna quindi lavorare con i Paesi di provenienza, come la Tunisia dove sono stata due volte a luglio e agosto“. Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo al Forum Ambrosetti a Cernobbio. La ministra ha ricordato che “negli ultimi due mesi tutti i Migranti sono arrivati con sbarchi autonomi, l’unico arrivo con una nave ong è avvenuto la scorsa settimana e ha riguardato 350 persone”. “In questo momento – ha spiegato Lamorgese – ci stiamo muovendo per aiutare la Tunisia, sostenere e accrescere la sua capacità di ... Leggi su ilfattoquotidiano

