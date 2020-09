L’ora della verità streaming e diretta tv: dove vederla live (Di domenica 6 settembre 2020) L’ora della verità streaming e tv: dove vederla live L’ORA della VERITÀ streaming TV – L’ora della verità è una serie tv dalle sfumature noir che viene trasmessa in prima serata su Canale 5. Nel cast vediamo Caterina Murino, Mathilde Seigner e Jenifer Bartoli. La storia narrata è quella di Clotilde, una donna che a 15 anni ha subito un grave incidente nel quale hanno perso la vita mamma, padre e figlio. Venticinque anni dopo, Clotilde scopre invece un’amara verità: sua madre forse è viva e in tutto quel tempo non l’ha mai cercata. La serie tv è stata diffusa dapprima in Francia, dove ha ottenuto un discreto successo in termini d’ascolto, e ... Leggi su tpi

