La Vita in Diretta: cosa farà e cosa NON farà Alberto Matano. La dichiarazione d’intenti per DavideMaggio.it (Di domenica 6 settembre 2020) Alberto Matano Ho chiesto ai protagonisti del daytime in partenza domani di stilare un elenco di 5 cose che faranno e 5 cose non faranno mai nei loro programmi. Una sorta di dichiarazione d’intenti per DavideMaggio.it. E’ ora la volta del conduttore di Vita in Diretta, Alberto Matano, confermato in solitaria alla conduzione del contenitore pomeridiano di Rai 1, in onda dal lunedì al venerdì alle 17.05. La Vita in Diretta 2020/2021: cosa farà Alberto Matano Racconteremo la realtà; diremo la verità; informeremo con responsabilità ed empatia; saremo la voce dell’Italia intera; stavolta senza ... Leggi su davidemaggio

matteosalvinimi : La nostra domenica pugliese non si ferma: seguiteci in diretta da Taranto. Alle poltrone di Pd e 5Stelle rispondiam… - VaneIncontrada : Carlo: “Scusa Vanessa cosa dicevi?” Vanessa: “Dicevo Carlo che non può esistere una vita senza musica” ???? Besitos… - matteosalvinimi : Buonasera Amici, ora in diretta su @primocanale. Lunga vita alle emittenti locali e al loro grande contributo per l… - MarcG_69 : RT @Noiconsalvini: ?? #Salvini: La nostra domenica pugliese non si ferma: seguiteci in diretta da Taranto. Alle poltrone di Pd e 5Stelle ris… - PaolaC1985 : @GPasqui Ma pareva così brutto darle la vita in diretta, inizio ore 15 dopo il Paradiso delle signore? Ma quanto se… -