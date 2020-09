Docenti "fragili" non basta un'età avanzata. 300 le richieste (Di domenica 6 settembre 2020) Nino Materi Arriva la circolare anti-furbetti per evitare abusi nelle richieste di esonero da parte dei prof che si ritengono a rischio per il coronavirus. Arriva la circolare anti-furbetti per evitare abusi nelle richieste di esonero da parte dei prof che si ritengono a rischio per il coronavirus. È considerato «fragile» (e quindi può chiedere di insegnare da casa) il lavoratore colpito da patologie che in caso di infezione potrebbero determinare «un esito più grave o infausto» della malattia. Non basta quindi il solo criterio dell'età per dire se un persona che sviluppa il Covid-19 rischia di più. Nella circolare si citano alcuni dati, ad esempio il 96,1% di deceduti che presentava uno o più patologie: «Il 13,9% una, il 20,4% due, il ... Leggi su ilgiornale

