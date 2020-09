Deposti fiori per Luciano Pavarotti alla sua tomba a Montale (Di domenica 6 settembre 2020) Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena, si è recato domenica mattina al cimitero di Montale Rangone per rendere omaggio al maestro Luciano Pavarotti nel tredicesimo anniversario della morte, avvenuta il 6 settembre 2007. Al momento commemorativo erano presenti tra gli altri anche Massimo Paradisi, sindaco del Comune di Castelnuovo Rangone, Adua Veroni, prima moglie del Maestro, la figlia Giuliana, e Carla Pantaleoni, cugina di Pavarotti. A nome della città di Modena, il sindaco Muzzarelli ha deposto una cesta di girasoli, i fiori preferiti del tenore, ai piedi della tomba nella cappella di famiglia. Prima di recarsi al Cimitero di Montale, il sindaco Muzzarelli ha partecipato alla messa celebrata per il tenore alla ... Leggi su laprimapagina

