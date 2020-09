Coronavirus Nettuno, nessun nuovo caso: scendono a 17 gli attualmente positivi (Di domenica 6 settembre 2020) Non si registrano nuovi casi di Coronavirus sul territorio di Nettuno. In data odierna si registra anche la guarigione di un nostro concittadino risultato positivo ad un tampone lo scorso 18 agosto. Gli attualmente positivi scendono a 17 di cui due ospedalizzati. Così in una nota l’amministrazione comunale. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Non si registrano nuovi casi di Coronavirus sul territorio di Nettuno. In data odierna si registra anche la guarigione di un nostro concittadino risultato positivo ad un tampone lo scorso 18 agosto. G ...

