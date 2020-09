Contagi (leggermente) in calo. Mai tanti morti dal 16 luglio (Di domenica 6 settembre 2020) Andrea Cuomo I nuovi casi sono 1.695 (-38) a fronte di 107.658 test I decessi sono 16 distribuiti in dodici Regioni differenti Un giorno su, quello dopo giù, ma con una tendenza generale all'aumento. Il bollettino di ieri ci rimanda una fotografia piuttosto statica del diffondersi di fine estate del Contagio di Covid-19. Scendono (di poco) i casi rispetto a venerdì (da 1.733 a 1.695), che portano il totale storico dei casi a 276.338 ma scendono anche i tamponi, da 133.085 a 107.658, portando il totale a 9.142.401 su un totale di 5.414.708 soggetti. Però almeno non c'è stato il temuto sfondamento di quota 2mila. L'Italia, insomma, dopo mesi da infettata d'Europa, ora sta messa nettamente meglio dei nostri vicini. Solo la Germania tra le grandi nazioni del vecchio continente ha numeri inferiori ai nostri. Francia, Spagna e Regno ... Leggi su ilgiornale

