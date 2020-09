Bambina di 4 anni rapita da uno sconosciuto in una stazione di servizio (Di domenica 6 settembre 2020) Le telecamere della stazione di servizio hanno ripreso l’agghiacciante momento. Una Bambina è stata rapita da uno sconosciuto e portata via. È accaduto tutto in Ucraina, a pochi chilometri dalla capitale Kiev. L’avvenimento è agghiacciante, e ha coinvolto una Bambina piccola, di soltanto 4 anni, rapita da uno sconosciuto. Tutta la vicenda è stata fortunatamente … Leggi su viagginews

