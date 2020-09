Aurelio De Laurentiis diventa presidente del Napoli – 6 settembre 2004 – VIDEO (Di domenica 6 settembre 2020) Il 6 settembre del 2004 il produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis diventa il nuovo presidente del Napoli Il 6 settembre del 2004 il produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis acquista ufficialmente il Napoli Soccer, subentrato al Napoli dopo il fallimento della stessa e la retrocessione in Serie C. Da quel momento parte un percorso lunghissimo fatto di promozioni e scalate verso il calcio che conta. Nel 2006, dopo la promozione in B, la società riacquista la vecchia denominazione SSC Napoli. Appena un anno dopo, nel 2007, tornerà a calcare i campi di Serie A. Anno dopo anno la squadra azzurra riuscirà ... Leggi su calcionews24

Quindi come può esserci una negoziazione seria per un calciatore?". l presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato nella conferenza stampa che ha chiuso il…

Clamorosa sparata del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, contro Radio Kiss Kiss Napoli. "Io con Radio Kiss Kiss non ci voglio più lavorare. E' una piccola radio provinciale che non ha mai v ...

