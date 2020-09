Atalanta, ecco Cristian Romero: "Voglio diventare titolare e crescere qui" (Di domenica 6 settembre 2020) Bergamo, 6 settembre 2020 - Prima l'Atalanta, poi l'Argentina. Il nuovo acquisto difensivo nerazzurro, Cristian Romero, ha scelto Bergamo per pensare in grande e impostare una carriera che a 22 anni ... Leggi su ilgiorno

La bella notizia è che Josip Ilicic torna ad allenarsi con l'Atalanta. Lunedì varcherà i cancelli del centro sportivo di Zingonia e ricomincerà laddove tutto era finito per un blackout improvviso. S'e ...Chiaramente dovrà gradualmente ritrovare la condizione fisica prima di tornare in campo: Ilicic seguirà un programma personalizzato presumibilmente per tutto il mese di settembre e a Bergamo tutti spe ...