Alta Valle Intelvi, incidente in curva tra due moto: due feriti (Di domenica 6 settembre 2020) Alta Valle Intelvi, Como,, 6 settembre 2020 - Rovinoso scontro tra due motociclette questo pomeriggio, lungo la provinciale 13 nel tratto che attraversa il paese. All'altezza di una curva, per ragioni ... Leggi su ilgiorno

qn_giorno : Alta Valle Intelvi, incidente in curva tra due moto: due feriti - infoitinterno : Pecore bloccate su dirupo in alta Valle Gesso, nella zona dei laghi di Valscura - infoitinterno : Bloccate su un dirupo 20 pecore in alta Valle Gesso: salvate dopo lunghe e difficili manovre - infoitinterno : Tratte in salvo le sedici pecore bloccate su una cengia sopra il lago di Valscura, in alta Valle Gesso - ChicchettoChicc : @stofregno Alta Valle del Tevere, al confine tra Umbria e Toscana, e della Valtiberina toscana dov'è anche detto sambudello. -

Ultime Notizie dalla rete : Alta Valle Alta Valle Intelvi, incidente in curva tra due moto: due feriti IL GIORNO “I battelli ad alta velocità danneggiano le barche ormeggiate e le coste” | VIDEO-DENUNCIA

MALGRATE – Le onde alte, anche fino a un metro, provocate dai battelli catamarani che navigano nel lago ad alta velocità fanno sbattere tra loro gli alberi delle imbarcazioni ormeggiate, che si danneg ...

Alta Valle Intelvi, incidente in curva tra due moto: due feriti

Alta Valle Intelvi (Como), 6 settembre 2020 - Rovinoso scontro tra due motociclette questo pomeriggio, lungo la provinciale 13 nel tratto che attraversa il paese. All'altezza di una curva, per ragioni ...

MALGRATE – Le onde alte, anche fino a un metro, provocate dai battelli catamarani che navigano nel lago ad alta velocità fanno sbattere tra loro gli alberi delle imbarcazioni ormeggiate, che si danneg ...Alta Valle Intelvi (Como), 6 settembre 2020 - Rovinoso scontro tra due motociclette questo pomeriggio, lungo la provinciale 13 nel tratto che attraversa il paese. All'altezza di una curva, per ragioni ...