“Vaccinarsi per l’influenza serve a proteggere persone fragili come mio figlio, affetto da fibrosi cistica” (Di sabato 5 settembre 2020) proteggere tutti, ma in particolare chi è più fragile. Col ritorno a scuola previsto per il prossimo 14 settembre, si pone con sempre maggiore forza il tema del vaccino per l’influenza, necessario per tracciare meglio i casi di Coronavirus. TPI ha avviato una campagna per chiedere una vaccinazione di massa. La generale confusione tra sintomi Covid e influenzali può causare problematiche serie, specie a chi già soffre di patologie polmonari come la fibrosi cistica, e che deve quindi di essere protetto dal potenziale contagio da Coronavirus. TPI ne ha parlato con Emanuele Cerquaglia, vicepresidente della Lega fibrosi Cistica Lombardia e padre di un bambino affetto da questa patologia. Può spiegare a chi non la conosce bene cos’è la ... Leggi su tpi

