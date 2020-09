Studentessa positiva in provincia di Udine: seguiva i corsi di recupero a scuola. Test su una dozzina di ragazzi e due insegnanti (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo il contagio alla Marymount di Roma, anche in Friuli c’è un primo caso di positività a scuola: si tratta di una Studentessa che frequenta l’Istituto tecnico “Malignani” di Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. In questi giorni era in classe per seguire i corsi di recupero, quando ha scoperto di essere positiva. La notizia è stata confermata dal dirigente scolastico dell’Isis Bassa Friulana, Oliviero Barbieri. L’istituto è stato chiuso per la sanificazione, mentre una decina di studenti e due insegnanti, che sono stati a contatto con l’alunna, verranno sottoposti al tampone. Nei prossimi giorni i corsi di recupero proseguiranno online. ... Leggi su ilfattoquotidiano

Più di quattromila professori e maestri hanno fatto il test: solo 13 positivi, il ritorno a scuola è più sicuro

