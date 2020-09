Scuola, Azzolina: “Siamo pronti ad accogliervi, fidatevi. In caso di alunno positivo deciderà l’Asl se mettere in quarantena la classe” (Di sabato 5 settembre 2020) “Tornare tutti a Scuola è davvero prioritario. Le scuole saranno pronte ad accogliervi, a voi chiedo di fidarvi”. Lo dice la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina agli studenti in una intervista. “Più studenti utilizzeranno l’app Immuni, più sarà facile circoscrivere eventuali quarantene. Lo stesso discorso vale per un insegnante“, aggiunge. “In alcuni casi ci saranno ingressi scaglionati per evitare assembramenti, ma sapete che ci sono differenze perche’ le scuole hanno esigenze molto diverse le une dalle altre” spiega la ministra e ribadisce “La temperatura va misurata a casa ogni giorno prima di uscire”. Sull’utilizzo della mascherina a Scuola, Azzolina spiega: “Va indossata ... Leggi su meteoweb.eu

