“Riapriamo le discoteche”, le linee guida per ricominciare a ballare (Di sabato 5 settembre 2020) L’appello dei gestori per quanto riguarda la riapertura delle discoteche. “Nessuna azienda può stare chiusa così tanto”, lo sfogo; poi alcune idee per ripartire in sicurezza. Ha fatto discutere e molto, lo scorso agosto, il decreto che ha chiuso le discoteche solo poche settimane dopo la loro riapertura. In un momento in cui la curva dei contagi era in calo il Governo decise di aprire nuovamente le porte delle sale da ballo, salvo poi dover tornare sui suoi passi di fronte ad un nuovo aumento dei casi di positività da Covid. Un provvedimento preso in malo modo da molti gestori dei locali, che si sono visti dover chiudere nuovamente i battenti subito dopo ferragosto. Con la curva dei contagi che continua a crescere, ieri oltre 1700 nuovi positivi (con record di tamponi) i gestori però tornano a farsi sentire, chiedendo la possibilità ... Leggi su bloglive

MaurizioTo : @lucabattanta @virginiaraggi Quindi riapriamo discoteche, stadi ecc? Basta mascherine e stamo così vicini da alitar… -

