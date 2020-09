Ratzinger scrive ai fedeli: «Il vostro affetto mi commuove. L’herpes mi ha fermato» (Di sabato 5 settembre 2020) Il Pontefice emerito Joseph Ratzinger, in una lettera “collettiva” alle tantissime persone che gli hanno manifestato il cordoglio per la scomparsa del fratello Georg, accenna al fastidioso herpes che lo ha colpito questa estate. In una lettera firmata dallo stesso Benedetto XVI e datata agosto 2020, Ratzinger ringrazia per le “mille” lettere di cordoglio ricevute. “Cari amici – si legge nella lettera – dopo la mia visita a Ratisbona e la morte del mio caro fratello Georg a essa di poco successiva, mi è giunto un numero tale di lettere personali che mai avrei potuto immaginare e che mi hanno profondamente commosso. Ne abbiamo contate quasi mille”. “Al contempo, però – osserva il Papa emerito – un herpes-zoster, che aveva iniziato a manifestarsi il giorno prima della mia ... Leggi su secoloditalia

