Ora lo ammette anche Visco, la crisi non è solo colpa del Covid-19 (Di sabato 5 settembre 2020) L'Italia si ritrova improvvisamente proiettata indietro nel tempo, per la precisione a quegli anni Trenta con i quali ha in comune il pil pro capite. Una regressione che secondo il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco è sì in parte legata alla crisi economica figlia della pandemia, ma anche il frutto della debole crescita che ha caratterizzato il Paese a partire dagli anni Novanta. Il frutto di scelte sbagliate che si sono susseguite nel tempo e per le quali oggi paghiamo un prezzo salatissimo. Visco è intervenuto durante l'Esof di Trieste sostenendo come la situazione italiana sia molto più complicata di quella di altri Paesi pure alle prese con problematiche analoghe: "nessun'altra grande economia avanzata ha registrato un balzo all'indietro ...

Referendum, arriva il via libera in dieci comuni della provincia per votare nelle palestre. E ora anche Udine ci prova

La città fa i conti con numeri importanti e regole stringenti. Fontanini: «I padiglioni si trovano nel territorio comunale di Martignacco. Non possiamo far votare i nostri cittadini in un comune diver ...

Berlusconi, lo sfogo di Marina: «Con me stava bene, avrei dovuto trattenerlo in Provenza»

«Finché è stato con me è stato al riparo da tutto e da tutti, stava bene, avrei dovuto impormi per farlo restare in Provenza con me». Marina Berlusconi primogenita del Cavaliere ha affidato il suo sfo ...

