Nave giapponese scomparsa, trovato un superstite: è rimasto su una zattera per 3 giorni

I soccorritori all'opera a largo del Giappone dopo la scomparsa della Nave mercantile hanno trovato un superstite rimasto su una zattera per giorni. Mercoledì scorso la Nave mercantile Gulf Livestock 1 stava trasportando un carico di bestiame per il Mare delle Filippine e si dirigeva verso quello del Giappone. A bordo dell'imbarcazione c'erano 6.000 mucche

I soccorritori all’opera a largo del Giappone dopo la scomparsa della nave mercantile hanno trovato un superstite rimasto su una zattera per giorni. Mercoledì scorso la nave mercantile Gulf Livestock ...

TOKYO - Un secondo sopravvissuto dell'equipaggio della Gulf Lifestock 1, è stato ritrovato la scorsa notte nel Mare Cinese Meridionale su una zattera di sopravvivenza. La nave, che batte bandiera giap ...

