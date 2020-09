Legionella, allarme a Busto Arsizio: 16 casi e un morto. In corso controlli igienico sanitari (Di sabato 5 settembre 2020) Sono 16 i casi di Legionella accertati a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove uno dei pazienti contagiati è deceduto in ospedale nelle scorse ore. controlli igienico sanitari in corso. A dare la notizia ieri è stato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. Per quanto riguarda il decesso registrato ieri, il consigliere regionale varesino Emanuele Monti, presidente della terza commissione sanità e politiche sociali a Palazzo Lombardia, ha fatto sapere che questo “non è attribuibile con certezza alla Legionella trattandosi di un paziente pluripatologico e anziano”. “Sto seguendo con le autorità sanitarie il caso di ... Leggi su tpi

