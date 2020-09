Lecce, fissata l’amichevole contro il Monopoli: si giocherà il 12 settembre (Di sabato 5 settembre 2020) Il Lecce giocherà un’amichevole contro il Monopoli il 12 settembre alle ore 18 presso lo stadio Via del Mare a porte chiuse Il Lecce disputerà un’amichevole contro il Monopoli, squadra militante in Serie C, il prossimo 12 settembre con fischio d’inizio alle ore 18. Il match si disputerà allo stadio Via del Mare a porte chiuse. La squadra giallorossa ha inoltre fissato una seconda amichevole contro l’Ugente l’8 settembre sempre in casa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

LECCE – Grande successo per il servizio di mobilità alternativa su monopattino nel mese di agosto. Un po’ per la comodità, un po’ per la novità. Dal 6 fino al 31 i mezzi di Bitmobility sono stati nole ...

Boom dei monopattini elettrici a Lecce, oltre 52mila utilizzi fino ad ora

LECCE – L’assessorato alla Mobilità sostenibile del Comune di Lecce comunica i dati relativi all’utilizzo dei servizi a supporto dell’intermodalità (navette) e sharing mobility (biciclette e monopatti ...

