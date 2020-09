Lazio, l'infortunio di Lulic diventa un caso (Di sabato 5 settembre 2020) A far chiarezza, scacciando rumors legati alle proprie condizioni di salute e sul futuro, ci ha pensato via Instagram lo stesso bosniaco: 'Da giorni leggo notizie infondate sulle mie condizioni ... Leggi su sport.virgilio

DiMarzio : #Lazio: lo sfogo di #Lulic, ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia - Aquila6811 : RT @LazioChannel: #Lazio - #Lulic fa chiarezza su infortunio e futuro #5settembre - LazioChannel : #Lazio - #Lulic fa chiarezza su infortunio e futuro #5settembre - MarLuca11 : RT @DiMarzio: #Lazio: lo sfogo di #Lulic, ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia - Aquila6811 : RT @DiMarzio: #Lazio: lo sfogo di #Lulic, ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio infortunio

Il capitano della Lazio Senad Lulic è ancora alle prese con i postumi dell'operazione alla caviglia a seguito dell'infortunio rimediato lo scorso febbraio, da quel momento non ha più visto il campo e ...La Lazio chiude il ritiro di Auronzo di Cadore con l’amichevole contro il Vicenza. Prima della partita in conferenza stampa ha parlato il tecnico Simone Inzaghi, per un bilancio della spedizione e un ...