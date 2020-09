L’Annuncio di Vanessa Incontrada: “Non mi Rivedrete Più Così Tanto” (Di sabato 5 settembre 2020) Ecco cosa ha raccontato in una recente intervista la nota conduttrice e attrice italo-spagnola. Nuove notizie per quanto riguarda l’attività televisiva di Vanessa Incontrada, la conduttrice infatti ha raccontato i suoi progetti futuri in un’intervista realizzata da Telesette che poi è stata citata da diversi mezzi d’informazione. Dopo decenni di carriera la conduttrice e attrice italo-spagnola è ancora tra le figure più amate e ammirate dagli italiani, di recente ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi oltre che a fianco di Gigi d’Alessio nel programma 20 Anni Che Siamo Italiani. Ora però sembra avere piani diversi per la sua carriera nell’intrattenimento, dopo la messa in onda dei Seat Music Awards escluse le repliche dei suoi vecchi programmi probabilmente non ... Leggi su youreduaction

