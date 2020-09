La fine ingloriosa delle primavere arabe (Di sabato 5 settembre 2020) Sembravano l'alba di una nuova epoca della democrazia. Prima in Tunisia, e poi in Libia, Egitto, Siria, Arabia Saudita... Rivoluzioni represse o abortite, che hanno provocato conflitti sanguinosi e la nascita dell'Isis. Eppure, tra le popolazioni del Medio Oriente, la parola «libertà», sembra non essere più un concetto vuoto. A dicembre saranno passati dieci anni da quando Muhammad Bouazizi, venditore ambulante di frutta di 26 anni, si dava fuoco in un paesino del Sud povero della Tunisia. La sera del 16 Bouazizi era molto soddisfatto della merce appena comprata. La mattina dopo, con il carretto, andò al mercato per venderla. Ma la poliziotta Feyda Hamdi lo schiaffeggiò davanti a tutti perché senza licenza e gli portò via la merce. Bouazizi, umiliato, le disse: «Perché mi fai questo? Voglio solo lavorare». Poi si ... Leggi su panorama

c_rikydan : RT @c_rikydan: @GuidoCrosetto @GiuseppePalma78 L'Italia è tradita e ferita gravemente al petto I traditori si godono lussuose vacanze su Jo… - c_rikydan : @GuidoCrosetto @GiuseppePalma78 L'Italia è tradita e ferita gravemente al petto I traditori si godono lussuose vaca… - GHOSTRYDER4EVER : @virginiaraggi Lungi da me tifare forza nuova, ma lei stà usando le solite parole che usavano x Beppe quelli del PD… - Massiblack : @leclerckkonenn7 @antorendina è il sorriso di uno che sa che non verrà silurato, perché chi sta sopra di lui “crede… - PISITTU_ARESTI : Soldi buttati nel cesso! ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : fine ingloriosa La fine ingloriosa delle primavere arabe Panorama Riforma della sanità in Sardegna, il Pd: «Con le 8 Asl caccia alle poltrone e i problemi restano»

SASSARI. Ha sollevato le critiche dell’ opposizione, e non è certo una sorpresa: l’approvazione della riforma sanitaria che ha riportato in auge le otto Asl territoriali ponendo fine all’era dell’Ats ...

Zuncheddu (Rete Difesa Sanità): “È bastata un’alzata di mano per decretare la fine dell’ospedale Microcitemico”

E’ bastato il tempo di un’alzata di mano in Consiglio Regionale per decretare la fine ingloriosa dell’ospedale Microcitemico, una Scuola di scienziati che ha reso la Sardegna avanguardia nel mondo e r ...

SASSARI. Ha sollevato le critiche dell’ opposizione, e non è certo una sorpresa: l’approvazione della riforma sanitaria che ha riportato in auge le otto Asl territoriali ponendo fine all’era dell’Ats ...E’ bastato il tempo di un’alzata di mano in Consiglio Regionale per decretare la fine ingloriosa dell’ospedale Microcitemico, una Scuola di scienziati che ha reso la Sardegna avanguardia nel mondo e r ...