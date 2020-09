In volo con Guido Keller sulle montagne veronesi - (Di sabato 5 settembre 2020) Alessandro Gnocchi Il regista Quattrina gira un docufilm nei luoghi che videro le imprese dell'aviatore amico di d'Annunzio Un tempo qua, sull'altopiano delle Vezzarde, sopra Sant'Anna d'Alfaedo, provincia di Verona, era tutto un campo d'aviazione. Poi è stato tutto un'antenna, la Nato aveva bucherellato la montagna, ricavando tanti bunker e tunnel sotterranei, ancora intatti, e innalzato trasmettitori che facevano rimbalzare gli ordini in tutta Europa. Invece adesso è tutta campagna: monti, prati, mucche. E una troupe cinematografica. Quella del regista Mauro Vittorio Quattrina. La scena, per chi fosse di passaggio: c'è un uomo con la barba, mezzo nudo, che legge al sole, a fianco di una piscina scavata nella terra e nella roccia, all'ombra di un boschetto. È spiato da due ragazze agghindate all'antica. Quattrina riprende. Quell'uomo ha un volto ... Leggi su ilgiornale

AnnalisaChirico : La fine di un odioso boicottaggio, oggi, con il primo volo diretto Tel Aviv/ Abu Dhabi. La conseguenza dell’accordo… - emergenzavvf : #Maccagno (VA) #31agosto, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per le ricerche del 38enne trascinato sabato nel t… - ItalianAirForce : ?? 20 anni fa le prime donne in #AeronauticaMilitare; ?? 'Midaregami, il volo di Arturo' molto di più di una graphic… - MichaelDones91 : @Ste_Gualdoni @Interismo4 @bossebasta Un PPV che porto nel cuore, però, WrestleMania 21 a Hollywood! Money in the B… - GmaHappymilan : @TheAngloItalian @Tini97Milan1899 @acmilan Grazie, sì! Ho anche scoperto che su un motore di ricerca mi dà Roma Not… -

Ultime Notizie dalla rete : volo con In volo con Guido Keller sulle montagne veronesi il Giornale L'Italia riparte con un pari

Italia e Bosnia hanno pareggiato 1-1 nella prima partita del gruppo 1 di Nations League giocata allo stadio Franchi di Firenze. Gli azzurri torneranno in campo lunedì sera ad Amsterdam contro l'Olanda ...

listini in altalena

Da una parte il rischio concentrazione, e le vendite, legati all’hi-tech. Dall’altra le aspettative sulla politica monetaria della Fed. Sono tra i temi chiave per capire le recenti dinamiche di Borsa.

Italia e Bosnia hanno pareggiato 1-1 nella prima partita del gruppo 1 di Nations League giocata allo stadio Franchi di Firenze. Gli azzurri torneranno in campo lunedì sera ad Amsterdam contro l'Olanda ...Da una parte il rischio concentrazione, e le vendite, legati all’hi-tech. Dall’altra le aspettative sulla politica monetaria della Fed. Sono tra i temi chiave per capire le recenti dinamiche di Borsa.