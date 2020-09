Il neo biancorosso Carlos Augusto sbarcherà oggi a Linate (Di sabato 5 settembre 2020) oggi non è solo il gran giorno dell'amichevole contro il Milan. Questa mattina, infatti, arriverà in Italia il neo biancorosso Carlos Augusto, nella foto,. Il giocatore brasiliano, dopo aver seguito ... Leggi su ilgiorno

Oggi non è solo il gran giorno dell’amichevole contro il Milan. Questa mattina, infatti, arriverà in Italia il neo biancorosso Carlos Augusto (nella foto). Il giocatore brasiliano, dopo aver seguito t ...di Matteo Delbue Prosegue a gonfie vele la preparazione del Monza per la sfida di sabato sera a San Siro contro il Milan. Ieri Cristian Brocchi ha lavorato anche dal punto di vista tattico nella doppi ...