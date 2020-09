Geo torna nel pomeriggio di Rai 3: squadra che vince non si cambia (Di sabato 5 settembre 2020) Il 7 settembre 2020 grande ripartenza per i day time di tutte le reti. E anche su Rai 3 si ricomincia. Tra i programmi che riaccenderanno i riflettori anche Geo, che tornerà a fare compagnia al pubblico della rete, dopo una brillantissima edizione in termini di ascolto ( almeno fino a marzo 2020). Sarà una nuova stagione che seguirà le regole imposte da tutti i protocolli voluti dalla Rai e dal Cts a causa del covid 19. Ma la squadra vincente che in questi anni ha incassato ascolti d’oro, resta la stessa! Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 16 alle 19 sono i due volti amatissimi del programma di Rai 3. Ma scopriamo qualcosa in più su questa edizione. LA NUOVA EDIZIONE DI GEO PARTE IL 7 SETTEMBRE 2020 Nei suoi documentari e con esperti in studio, Geo ... Leggi su ultimenotizieflash

Geo_AfterWorld : @ultimenotizie mes = troika, zingare', torna ad abbracciare cinesi bevendo spritz che è meglio ?? - ClarabellaBest : Dal 7 settembre torna GEO!!! @RaiTre #tv - Geo_AfterWorld : RT @MMmarco0: I media italiani :'A #Wuhan si torna a scuola senza mascherina'. Salvo poi scoprire dalle foto ufficiali che: - Hanno tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Geo torna Geo torna nel pomeriggio di Rai 3: squadra che vince non si cambia Ultime Notizie Flash Arriva la III edizione del Festival Drones for Good

Torna il Festival Drones for Good, con la sua III edizione, quest'anno in forma speciale, per promuovere e diffondere l’uso delle nuove tecnologie geografiche e dei droni e le loro numerose applicazio ...

Casa della salute Ora serve indagine ’geo’

Si torna a parlare del progetto di costruzione della Casa della Salute. A questo punto, per andare avanti è necessaria un’indagine geologica. Per questo, il Comune ha affidato ad un’esperta geologa, l ...

Torna il Festival Drones for Good, con la sua III edizione, quest'anno in forma speciale, per promuovere e diffondere l’uso delle nuove tecnologie geografiche e dei droni e le loro numerose applicazio ...Si torna a parlare del progetto di costruzione della Casa della Salute. A questo punto, per andare avanti è necessaria un’indagine geologica. Per questo, il Comune ha affidato ad un’esperta geologa, l ...