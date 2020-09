Focolaio Covid: a La Spezia obbligo di mascherine per tutte le 24 ore (Di sabato 5 settembre 2020) obbligo di indossare la mascherina ovunque e sempre a La Spezia, a causa dell'impennata di contagi da Covid-19. La Regione Liguria ha emesso un'ordinanza in vigore dalla mezzanotte del 6 settembre al ... Leggi su globalist

