Finisce con l’auto nel canale di scolo e si ribalta: 23enne muore intrappolato nell’auto (Di sabato 5 settembre 2020) Tragedia nella notte a Mirano. Perde la vita un giovane ragazzo di 23 anni, dopo essere rimasto intrappolato nella sua auto, finita in un canale di scolo all’altezza di via Scaltenigo. Le cause che hanno condotto al letale incidente rimangono ancora da accertare, ma le indagini non si arrestano. Una volta sopraggiunti sul luogo, i soccorsi non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del giovane. Alla guida di un Opel Agila, il giovane 23enne si è ritrovato intrappolato nell’abitacolo dell’ autovettura, rimasta schiacciata in seguito al ribaltamento. Il ritrovamento del corpo è avvenuto nel canale di scolo intorno alle 3.15.



Il decesso del giovane sarebbe avvenuto subito dopo il violento impatto.

