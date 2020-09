Feste neomelodiche interrotte tra i vicoli di Napoli (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gli agenti del commissariato di polizia San Ferdinando di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazzetta Rosario di Palazzo ai Quartieri Spagnoli per segnalazioni di assembramenti e musica ad alto volume. Alla vista degli agenti le persone presenti si sono allontanate e i poliziotti hanno identificato due uomini che stavano montando alcune casse acustiche su disposizione del manager di un cantante neomelodico che avrebbe dovuto esibirsi per Festeggiare una promessa di matrimonio. Nella stessa serata gli agenti del Commissariato Dante sono intervenuti in vicoletto 1 Cavone dove era in corso una festa in strada in occasione di un 18esimo compleanno con l’allestimento di un palco che occupava l’intera ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Feste neomelodiche Feste neomelodiche interrotte tra i vicoli di Napoli anteprima24.it Tony Colombo e Tina Rispoli: inchiesta Camorra Entertainment, il lato oscuro dei neomelodici

Tony Colombo il re delle serenate neomelodiche e Tina Rispoli, vedova di un camorrista. Lei ha visto il marito Gaetano Marino, boss degli Scissionisti di Scampia, morire crivellato di colpi su una spi ...

Tony Colombo il re delle serenate neomelodiche e Tina Rispoli, vedova di un camorrista. Lei ha visto il marito Gaetano Marino, boss degli Scissionisti di Scampia, morire crivellato di colpi su una spi ...