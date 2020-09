Covid, autista Anm positivo: le linee su cui era in servizio. La nota dell’azienda (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn autista dell’Anm è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Il dipendente si era recato in ospedale per curare un’altra patologia ed è stato sottoposto al tampone, risultando positivo. L’ultimo giorno di lavoro del dipendente, in forza al deposito di via delle Puglie, è stato mercoledì 2 settembre. Le linee su cui l’autista ha effettuato servizio negli ultimi giorni di attività sono 175 (2/9), 173 (1/9), 151 (31/8), 116 (29/8), 196 (28/8), 175 (26/8), 196 (25/8). I mezzi e i locali di lavoro, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, sono stati oggetto di quotidiana sanificazione dal coronavirus e la distanza tra l’autista e i passeggeri istituita ... Leggi su anteprima24

