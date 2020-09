Coronavirus: il paziente 1 torna in campo a Codogno con sindaci e volontari (Di sabato 5 settembre 2020) “Ci provo. Sono qua, torno in campo. Ci provo”: così Mattia Maestri, il paziente 1 cioè il primo caso di Coronavirus accertato in Italia, ha risposto all’ANSA prima di entrare in campo a Codogno, uno dei 10 comuni della ex zona rossa del Lodigiano, nel triangolare di calcio tra nazionale dei sindaci, una squadra che rappresenta gli amministratori della provincia di Lodi e una squadra dei volontari della protezione civile e della croce rossa locali. La partita che, come ha spiegato Francesco Passerini, primo cittadino di Codogno, vuole simboleggiare anche un “calcio al Covid” e stata organizzata nell’ambito del raduno di 130 sindaci, provenienti in particolare da Lombardia, Veneto, ... Leggi su meteoweb.eu

