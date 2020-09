Conte: non ci sarà un nuovo lockdown ma è inopportuno riaprire gli stadi (Di sabato 5 settembre 2020) AGI - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esclude al momento la possibilità di un nuovo lockdown per il rialzo dei contagi da coronavirus. "Ieri è stata data la notizia del record storico del numero dei contagiati perchè c'è stato un corrispondente record del numero dei tamponi" e Conte, parlando alla festa del Fatto quotidiano sottolinea: "Non mi risulta che in altri Paesi sia avvenuto". Il premier aggiunge: "Noi italiani ci riveliamo responsabili. L'intento è quello di aumentare il numero dei controlli e predisporsi per interventi mirati. Abbiamo un sistema di monitoraggio elevato e che possiamo affrontare l'autunno con fiducia, senza un nuovo lockdown". Tuttavia, Conte ritiene che non sia il momento di ... Leggi su agi

