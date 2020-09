Alitalia: via libera della Commissione ue agli aiuti per 199,45 milioni (Di sabato 5 settembre 2020) La Commissione ha constatato che la misura italiana compenserà i danni subiti da Alitalia che sono direttamente imputabili alla pandemia di coronavirus, concludendo inoltre che la misura è proporzionata Leggi su firenzepost

FirenzePost : Alitalia: via libera della Commissione ue agli aiuti per 199,45 milioni - A_Macedonio : Alitalia costa l'anno 16000 parlamentari, eppure non si taglia. Per questo vi aspetto in via Rizzoli 3, per dire… - albemutti : RT @Masssimilianoo: #Alitalia, via libera dall'UE agli aiuti di Stato per i danni Covid? Dovevano dire la verità: danni da malagestione, al… - AlessandroAima1 : RT @leonard_berberi: Quando #Alitalia racconta di aver negato l’imbarco a un italiano perché appena tornato dalla Cina il Cts esprime dubbi… - Noe_Urdangaray : RT @leonard_berberi: Quando #Alitalia racconta di aver negato l’imbarco a un italiano perché appena tornato dalla Cina il Cts esprime dubbi… -