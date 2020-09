Aiutiamo l’Italia a tornare a correre (Di sabato 5 settembre 2020) In questi mesi di emergenza, abbiamo messo tanta benzina nel motore dell’Italia con aiuti economici, bonus, indennità, ammortizzatori e incentivi. Tuttavia, allo scopo di permettere al motore di girare più velocemente abbiamo varato il decreto Semplificazioni. Questo testo ha richiesto un lungo lavoro istruttorio e di confronto sia in sede governativa che parlamentare. Una sinergia che ha permesso di arrivare al voto in aula con un provvedimento che rappresenta un buon punto di partenza sulla lunga strada della semplificazione. Siamo intervenuti in tutti i settori chiave della ripresa, con snellimenti sul fronte delle procedure di edilizia finalizzate alla rigenerazione urbana, modificando la burocrazia per gare e appalti, rendendo più rapidi gli iter per opere ambientali, per incentivare le energie rinnovabili e, più in generale, la green ... Leggi su ilblogdellestelle

