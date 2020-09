Università, sulla giornata tipo di uno studente in facoltà semi blindate c’è da farsi due domande (Di venerdì 4 settembre 2020) Gli Atenei ripartiranno per il nuovo anno accademico con aule a numero chiuso, mascherine obbligatorie e prenotazione fino a esaurimento posti per partecipare alle lezioni. Chi rimarrà escluso seguirà da casa. Allo scopo di evitare assembramenti saranno inoltre vietate le soste davanti e fuori dalle aule, verranno usati spazi di entrata e uscita separati nelle aule (con l’esclusione all’uso degli spazi non dotati di accessi distinti) e ogni aula dovrà, poi, disporre di gel disinfettante. Le disposizioni relative alla possibilità di accesso per studenti e docenti con febbre o sintomi influenzali sono demandate come sempre all’autocertificazione e all’autodiagnosi. L’Università è l’ultima istituzione a riaprire dopo che sono state spalancate le porte di negozi (i primi di abbigliamento per bambini già a ... Leggi su ilfattoquotidiano

