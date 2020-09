Ufficiale: Milan arriva Brahim Diaz (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Milan, attraverso i propri profili social, ha annunciato l’acquisto in prestito di Brahim Abdelkader Díaz dal Real Madrid. Lo spagnolo indosserà la maglia numero 21. Official Statement: @Brahim Díaz https://t.co/n8YgeEvRld Comunicato Ufficiale: Brahim Díaz https://t.co/2omZYFGc5T#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/W5pfhpe0ER — AC Milan (@acMilan) September 4, 2020 Foto: Sito Milan. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

