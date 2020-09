Tragedia ad Apice: 58enne trovato senza vita nella propria casa (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoApice (Bn) – Tragedia in serata ad Apice, dove un uomo di 58 anni che viveva da solo è stato trovato primo di vita all’interno della propria abitazione. Dal pomeriggio non rispondeva al telefono e i familiari solo in serata hanno allertato i carabinieri, i quali, una volta entrati in casa, hanno trovato l’uomo nel bagno riverso a terra. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. All’interno del bagno, inoltre, è stato trovato tutto l’occorrente per l’utilizzo di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Tragedia ad Apice: 58enne trovato senza vita nella propria casa

Precipita col parapendio in un canale Annega a 17 anni sotto gli occhi del papà

La sua giovane vita è crollata all’apice dell’altezza, in un volo col parapendio, quello che era la sua passione. Aveva 17 anni, Kjara Alejandra Bottini Sejas Choqe, ragazzina di origini boliviane che ...

