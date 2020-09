Tamponi, Caldoro ad Avellino: De Luca ammette i suoi errori. (Di venerdì 4 settembre 2020) 'De Luca ha fatto perdere settimane preziose alla Campania: adesso ci ascolta, dopo mesi di negazionismo, ammettendo di fatto i propri errori. Oggi ha finalmente dato il via libera ai laboratori ... Leggi su gazzettadiavellino

zazoomblog : Tamponi Caldoro: De Luca ammette i suoi errori. - #Tamponi #Caldoro: #ammette #errori. - GazzettAvellino : Tamponi, Caldoro ad Avellino: De Luca ammette i suoi errori. - infoitinterno : Covid in Campania, Caldoro: «Più tamponi con i laboratori privati» - mattinodinapoli : Covid in Campania, Caldoro: «Più tamponi con i laboratori privati» - infoitinterno : Covid in Campania, Caldoro al contrattacco: «Senza tamponi è epidemia colposa» -