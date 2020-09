Super vendemmia 2020: trasformano il vino in disinfettante (Di venerdì 4 settembre 2020) La Cantina Italia non è mai stata così piena: 38,5 milioni di ettolitri nelle botti e nelle vasche. Una mega scorta cresciuta del 60% in soli 5 anni. L’Unione italiana di vini suggerisce di trasformarlo in alcol etilico per disinfettanti. Un nuovo carico da 47,2 milioni di ettolitri (-1% rispetto all’anno scorso), frutto della … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

La Cantina Italia non è mai stata così piena: 38,5 milioni di ettolitri nelle botti e nelle vasche. Una mega scorta cresciuta del 60% in soli 5 anni. E ora sta per aggiungersi un nuovo carico: 47,2 mi ...

