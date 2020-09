Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele per polmonite da Covid-19​ (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per sintomi da Covid. La notizia è arrivata dopo che per tutta la giornata di ieri, in cui era stata resa nota la positività del leader di Forza Italia e di molti membri della sua famiglia, si era parlato di un Berlusconi asintomatico. Invece le condizioni sono leggermente più gravi, con febbre e tosse.Di più. Dagli esami effettuati al suo arrivo in ospedale sarebbe emersa una polmonite bilaterale allo stato precoce. Una situazione che desta una certa preoccupazione data l'età di Berlusconi, vicino agli 84 anni e che in passato ha già dovuto combattere con gravi malattie.A quel punto l'equipe di medici coordinati dal prof. Zangrillo avrebbe ... Leggi su panorama

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteosalvinimi : Auguri di pronta guarigione e un abbraccio affettuoso all'amico Silvio Berlusconi. - quichy60 : RT @MMmarco0: Silvio Berlusconi è stato ricoverato ieri a mezzanotte al San Raffaele dopo un lieve aggravamento delle sue condizioni. Sper… - sgrampignon : RT @Tommasolabate: +++Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele. +++ -