Silvio Berlusconi ricoverato a Milano (Di venerdì 4 settembre 2020) Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Milano. Era risultato positivo al coronavirus. Silvio Berlusconi, risultato positivo al Coronavirus, stato ricoverato a Milano. La notizia è stata lanciata dall’Ansa. Fino al pomeriggio del 3 settembre il leader di Forza Italia, con un intervento telefonico, aveva informato di sentirsi in buone condizioni, di non avere la febbre e di essere commosso per il sostegno e la vicinanza espresso da tutto il mondo della politica. Coronavirus, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele Alle prime ore del 4 settembre le agenzie di stampa hanno battuto la notizia del ricovero di Silvio ... Leggi su newsmondo

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteosalvinimi : Auguri di pronta guarigione e un abbraccio affettuoso all'amico Silvio Berlusconi. - Dibbello : RT @Tommasolabate: +++Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele. +++ - barinewstv : Covid 19 – Silvio Berlusconi ricoverato a Milano -