Scuola, congedi straordinari per genitori con figli in quarantena (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e dei ministri competenti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per far fronte a esigenze indifferibili connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il testo interviene in diversi ambiti, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, rimodulare e garantire il trasporto pubblico locale e misure di sostegno alle isole Pelagie. Ecco le misure per l’avvio dell’anno scolastico Leggi su dire

