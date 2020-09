Rugani, l’agente: “Giocare nella Juventus più difficile che farlo nel Barcellona” (Di venerdì 4 settembre 2020) "La Juventus non ha mai né offerto né aperto trattative per Daniele Rugani". Con queste parole Davide Torchia, agente del difensore bianconero Daniele Rugani, chiude ogni discorso legato al mercato. Intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, in onda su TMW Radio, il procuratore ha fatto il punto sulla situazione del proprio assistito.Rugani: nessuna trattativacaption id="attachment 939369" align="alignnone" width="524" Daniele Rugani Juventus (Getty Images)ù/caption"La Juventus non ha mai né offerto né aperto trattative per Daniele Rugani. Ognuno può interpretare queste dichiarazioni come vuole, ma si tratta solo della realtà", ha commentato l'agente di Rugani. "Non c’è stata ... Leggi su itasportpress

