Rete senza demagogia (Di venerdì 4 settembre 2020) I due cda di Tim e di Cdp hanno posto le basi per la costruzione di un percorso che potrebbe culminare con una Rete aggregata in alta capacità, diffusa in tutto il paese, in tempi accelerati rispetto ai piani esistenti. Si tratta di una strategia complessa, non priva di rischi, che tenta tuttavia di Leggi su ilfoglio

Questa soluzione prevede che il collegamento tra la rete TIM e l’abitazione dell’utente avvenga tramite connessione wireless, senza la necessità di realizzare un’infrastruttura “fisica”. Per il futuro ...

Confcommercio: 'Gioco fiaccato da oltre 100 giorni di stop, tutelare rete legale'

Confcommercio in audizione presso la V commissione del Senato leva gli scudi sul gioco legale anche come modello di prevenzione delle dipendenze. "C'è assoluta urgenza di tutelare la rete legale del g ...

