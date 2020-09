“Ora il M5s diventi un partito Stati generali e segreteria politica” (Di venerdì 4 settembre 2020) Nessuna scossa tellurica, “non ci sono fronde o scissioni nell’aria. Si è registrata una certa delusione per come è stato gestito negli ultimi passaggi il decreto Covid e, quindi, per il voto di fiducia che non era previsto. Ma è tutto rientrato”. Parola di Giorgio Trizzino, deputato del Movimento cinque stelle, ma anche tra i parlamentari considerati più vicini al presidente Mattarella. Intervistato... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

