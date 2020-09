Ora è ufficiale: Pordenone, ecco Mallamo in prestito dall’Atalanta (Di venerdì 4 settembre 2020) Ve lo avevamo anticipato, ora è ufficiale. Il Pordenone ha comunicato l’arrivo dall’Atalanta di Alessandro Mallamo, centrocampista classe ’99, con la formula del prestito. Mallamo è cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, autore anche di un notevole percorso in azzurro: ha vestito la maglia di tutte le Nazionali giovanili dall’U16 all’U20. Negli ultimi due anni ha collezionato 50 presenze fra Juve Stabia e Novara. Foto: sito ufficiale Pordenone L'articolo Ora è ufficiale: Pordenone, ecco Mallamo in prestito dall’Atalanta proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

