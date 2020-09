Olanda-Polonia 1-0: assist di Hateboer, Milik entra dalla panchina (Di venerdì 4 settembre 2020) AMSTERDAM, Olanda, - In testa al raggruppamento dell' Italia nella Nations League c'è l' Olanda che si impone per 1-0 sulla Polonia , conquistando tre punti fondamentali in vista della sfida con gli ... Leggi su corrieredellosport

juventusfc : ?? Good luck Tek! La Polonia di @13Szczesny13 scende in campo alle 20.45 contro l'Olanda in #NationsLeague ????… - SkySport : #NationsLeague Risultati finali ? Lega A - G1 ITALIA-BOSNIA 1-1 OLANDA-POLONIA 1-0 ? Lega B - G1 NORVEGIA-AUSTRIA… - Gazzetta_it : #NationsLeague, #Polonia k.o., #Olanda in testa nel gruppo dell'Italia. Norvegia, non basta Haaland - PrinceOfXtreme : RT @juventusfc: ?? Good luck Tek! La Polonia di @13Szczesny13 scende in campo alle 20.45 contro l'Olanda in #NationsLeague ???? #ForzaJuve… - Rada00563645 : RT @Ticinonline: Italia lenta, non vince né convince #nationsleague #italia #bosnia #olanda #polonia -