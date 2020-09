Muroni: ho i brividi, no alla destra dei barbari (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – “I barbari, di nuovo, a Roma. Guardo questi manifesti in giro per la mia citta’ e penso che abbiamo il dovere di fare l’impossibile per evitare che la destra governi la Capitale. Mi vengono i brividi a pensare che vogliano il termovalorizzatore: pura follia. Altro che termovalorizzatori. No a nuove discariche o inceneritori; si’ a impianti per la gestione della frazione umida, per il recupero e il riciclo e a nuovi centri del riuso. Come fanno nelle altre citta’ d’Europa”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook la deputata LeU Rossella Muroni, postando l’immagine allegata. “Ieri Ignazio Marino- spiega- ha scritto un bel pezzo sul Foglio sulla ‘monnezza infame’. C’e’ un dato chiave: da Sindaco fece passare in due anni la raccolta ... Leggi su romadailynews

