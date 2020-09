Mi Amor Soap: su DonnaTv un programma dedicato alle soap storiche (Di venerdì 4 settembre 2020) Sentieri Su DonnaTv, canale 62 del digitale terrestre destinato principalmente al pubblico femminile, è in arrivo un appuntamento imperdibile per gli amanti delle soap. Domenica 27 settembre alle 17.00 al via Mi Amor soap, un nuovo contenitore dove si parlerà delle più famose produzioni in rosa lunghe. Una puntata mensile all’insegna dell’amarcord, dove troveranno spazio proposte mai dimenticate dai telespettatori. A partire dalle straniere Capitol, Santa Barbara e Sentieri, passando anche per le italiane Vivere, Incantesimo e CentoVetrine. Donna Tv, canale nato nel 2017, ha un palinsesto quasi interamente dedicato alle telenovelas: ogni giorno propone infatti titoli cult del genere ... Leggi su davidemaggio

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda lunedì 7 settembre 2020? La soap americana non va in onda nel fine settimana al contrario di Una vita e de Il segreto che terranno compagnia al pu ...

Marina Tagliaferri, ospite a C’è tempo per, volto noto di Un Posto al Sole: “In questa serie mio figlio si sposerà, ma…” A “C’è Tempo per…” è intervenuta in qualità di ospite l’attrice Marina Tagliafe ...

